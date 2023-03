Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Großes Kino in Rodenbach. In der zehnten „International Acoustic Guitar Night“ gastierten am Donnerstag vier Meister ihres Fachs, die zur europäischen Elite zählen. Vor allem die leisen Töne überzeugten.

Was man aus der keltischen Musiktradition alles herleiten kann, demonstrierte der Waliser Dylan Fowler schon in der dritten Rodenbacher „Guitar Night“ 2013. Auch diesmal bestach