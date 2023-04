Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Große Trauer in Kaiserslautern: Der Ehrenbürger und langjährige Präsident des 1. FC Kaiserslautern, Norbert Thines, ist am Montag in einem Altenheim in Kaiserslautern im Alter von 80 Jahren gestorben. Als „Mann aus dem Volk“ hatte er mit seinem Einsatz in der und für die Gesellschaft Zeichen gesetzt.

Norbert Thines war das, was man gemeinhin als sprichwörtlichen bunten Hund bezeichnet. Wer mit ihm durch die Stadt ging, der bemerkte seine Popularität. Jeder wollte mit ihm