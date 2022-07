Was am Freitagnachmittag im Bahnhof Ramstein zum Entgleisen einer Regionalbahn geführt hat, ist noch unklar. „Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden. Es wurden keinerlei Manipulationen festgestellt“, gab die Sprecherin der Bahnpolizei, Anne Venus, am Montag auf RHEINPFALZ-Anfrage das Ergebnis der Ermittlungen bekannt, die unmittelbar nach dem Vorfall durchgeführt wurden. Auch der Lokführer habe sich korrekt verhalten: „Er war nicht alkoholisiert und hielt sich beim Einfahren in den Bahnhof an das vorgeschriebene Tempolimit von drei Kilometern pro Stunde.“ Ob Schienen im Bahnhof überholungsbedürftig sind oder die Regionalbahn selbst einen Defekt hatte, müsse noch geklärt werden. „Kurz vorher ist allerdings ein anderer Zug genau über dieses Gleis gefahren, und es ist nichts passiert“, berichtete Venus. Die Regionalbahn war mitten im Betze-Anreiseverkehr gegen 17 Uhr aus den Gleisen gesprungen. Die Strecke zwischen Ramstein und Kusel musste daraufhin voll gesperrt werden. Wie der Sprecher des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd, Fritz Engbarth, am Montag auf Anfrage mitteilte, konnte die Sperrung am Samstag um 3.45 Uhr aufgehoben werden. Ein Kran hatte den Zug vorher aufs Gleis gestellt. Engbarth geht davon aus, dass es seitens der DB Netz AG und des Eisenbahnbundesamts zu weiteren intensiven Untersuchungen hinsichtlich der Unfallursache kommen wird.