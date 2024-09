Mehrfach auffällig geworden ist ein 27-Jähriger am Donnerstagmorgen in einem Regionalexpress. Deshalb hat die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn die Bundespolizei am Hauptbahnhof Kaiserslautern über eine randalierende Person informiert. Laut Zeugenaussagen hatte der Mann mit afghanischer Staatsangehörigkeit im Zug einer schlafenden Frau das Handy gestohlen. Als die Frau aufwachte und den Diebstahl bemerkte, habe der 27-Jährige das Handy zurückgegeben. Ferner habe er der Zugbegleiterin kein gültiges Ticket vorweisen können, sie zudem beleidigt und sich ihr gegenüber aggressiv verhalten. Bei der Überprüfung der Personalien durch die Beamten stellte sich heraus, dass gegen den Mann eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Koblenz wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz vorlag. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Auf ihn kommt allerdings ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Diebstahl, Erschleichen von Leistungen und Beleidigung zu.