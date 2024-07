Wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilt, stehen zwischen Montag und Donnerstag, 15. und 18. Juli, umfangreiche Gleisbauarbeiten auf der Strecke von Trier über Saarbrücken nach Kaiserslautern an. Daher entfallen an unterschiedlichen Tagen sowie auf verschiedenen Streckenabschnitten Züge der Linien RE1, RB70 und RB71. Diese werden durch Busse ersetzt, kündigt die Bahn an. Die Ausfälle zwischen Homburg und Kaiserslautern sollen sich auf den Zeitraum von Montag bis Mittwoch sowie auf wenige Züge ab 21 Uhr beschränken. Welche Züge betroffen sind, erfahren Reisende unter bauinfos.deutschebahn.com, so die DB.