Aufgrund von Baumaßnahmen der DB InfraGo AG fallen einige S-Bahnen in den späten Abendstunden von Freitag, 2. Februar, bis 21. März zwischen Kaiserslautern Hauptbahnhof und Neustadt Hauptbahnhof aus. Die entfallenen Züge werden durch Busse ersetzt. Ab Kaiserslautern ist dies die S 38377 mit fahrplanmäßiger Abfahrt um 21.45 Uhr. Die Ersatzbusse fahren bis zu 40 Minuten früher los als die ausgefallenen Züge, teilt der Zweckverband öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd weiter mit. Außerdem weist er darauf hin, dass die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen. „Je nach Verbindung kann es aufgrund der längeren Fahrzeiten der einzelnen Busse zu erheblichen Reisezeitverlängerungen und Anschlussverlusten kommen“, warnt der Zweckverband.

In der Gegenrichtung ab Neustadt sind die S 38142 mit planmäßiger Ankunft in Kaiserslautern um 21.26 Uhr sowie die S 38250, planmäßige Ankunft in Kaiserslautern um 21.59 Uhr, vom Ausfall betroffen.

Ebenfalls wegen Bauarbeiten gibt es nächtliche Zugausfälle und Schienenersatzverkehr zwischen Kaiserslautern und Pirmasens ab diesen Freitag, jedoch auf dieser Strecke nur bis zum 8. Februar. „Einige Züge der Linie RB 64“ entfallen in diesem Zeitraum in den Abendstunden zwischen Kaiserslautern und Schopp. Dort sind laut Zweckverbands bis zu 20 Minuten frühere Abfahrten der Busse ab Kaiserslautern möglich.