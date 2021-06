Die Allianz-Arena in München durfte am Mittwochabend, beim EM-Spiel zwischen Deutschland und Ungarn, nicht in allen Regenbogenfarben erstrahlen. Der Wärmespeicher der Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) hingegen schon: „Wir setzen damit ein klares Statement: Für mehr Toleranz, Respekt und Vielfältigkeit. Denn diese Werte sind uns wichtig“, heißt es dazu aus der Pressestelle der SWK. Auch andernorts in der Stadt – etwa am Rathaus, aber auch am Fritz-Walter-Stadion – wurden Zeichen für Toleranz und Vielfältigkeit gesetzt, in Form von Flaggen in den Regenbogenfarben. Die Regenbogenflagge wird auch Pride-Flagge genannt, also die Flagge des Stolzes. Sie wird als Zeichen der Verbundenheit oder Solidarität mit Menschen jeglicher sexuellen Orientierung verwendet. Rund um die Beleuchtung des Stadions in München zum Spiel der deutschen Mannschaft gegen Ungarn war eine Diskussion entbrannt, weil in Ungarn jüngst ein Gesetz verabschiedet worden war, das die Rechte von Homosexuellen einschränkt.