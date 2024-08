Ein warmer Sommerabend, eine überschaubare, fast schon intime Bühne am Rande eines Biergartens und ein Solo-Musiker mit Ausstrahlung und Können – mehr Wohlfühl-Zutaten für ein kleines, aber feines Konzert braucht es nicht. Am Donnerstagabend beschloss Sänger, Gitarrist und Komponist Wolfgang Michael Sing solcherart die in diesem Jahr nur sehr kurze „Sommerbühnen“-Konzertsaison des Irish House.

Viele alte Bekannte waren zum Auftritt des Kaiserslauterer Künstlers, der heute in Heidelberg