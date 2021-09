Das zweite Kaiserslauterer Literaturfestival bringt am Mittwoch, 8. September, 20 Uhr, in der Fruchthalle eine Autorenlesung samt Gespräch. Der Bestseller-Autor und Journalist Wolf Harlander liest aus seinem brandneuen Thriller „Systemfehler“ (aktuell Platz 16 der Spiegel-Bestsellerliste), in dem es um Cyberkriminalität geht, die ganze Systeme betrifft. Im Anschluss gibt es ein Gespräch mit Publikumsbeteiligung.

Zum Inhalt: An einem heißen Tag im August fällt von einer Sekunde auf die andere in mehreren europäischen Städten das Internet aus. Behörden und Unternehmen können nicht mehr auf ihre Daten zugreifen, Flugzeuge nicht mehr landen, Ärzte nicht mehr operieren, weil die hochmodernen Geräte streiken, die Kommunikation bricht völlig zusammen. Sonderermittler Nelson Carius vom BND vermutet einen hochkomplexen Computervirus hinter den Internetausfällen, die binnen Tagen immer größere Teile von Europa lahmlegen. Der Ausnahmezustand versetzt die Menschen in Panik, die Lage droht vollends zu entgleisen.

Wolf Harlander, geboren 1958 in Nürnberg, studierte Journalistik, Politik und Volkswirtschaft in München. Nach einem Zeitungsvolontariat und der Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule arbeitete er für Tageszeitungen, Radio, Fernsehen und als Redakteur der Wirtschaftsmagazine Capital und Wirtschaftswoche. Er lebt heute als Autor in München. Sein Umwelt-Thriller „42 Grad“ stand wochenlang auf der Spiegel-Bestsellerliste und wurde mit dem Stuttgarter Wirtschaftskrimipreis und der MIMI 2021, dem Krimipreis des deutschen Buchhandels, ausgezeichnet.

Der Vorverkauf läuft bei der Tourist Information Kaiserslautern (0631/365-2317); Restkarten an der Abendkasse ab 19 Uhr.