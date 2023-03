Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit kleinem Kader und großer Hoffnung startet die U21 des 1. FC Kaiserslautern in Spiel eins der zwei Partien, in denen es um das Ticket für die Aufstiegsrunde geht. Eintracht Trier ist am Sonntag (14 Uhr) zu Gast im Fritz-Walter-Stadion. Und Lauterns Trainer hofft, dass es dafür Verstärkung aus dem Profikader gibt.

„Ich bin ein optimistisch denkender Trainer, aber nicht blauäugig“, sagt Peter Tretter, der Chefcoach des Oberligateams der Roten Teufel, und bleibt auf dem Boden der Tatsachen.