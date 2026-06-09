Einmal Pflanzenforscher sein oder selbst programmieren: Workshops im Mint-Bereich für Kinder und Jugendliche gibt es in Kaiserslautern in den Sommerferien.

Die Wipotec-Stiftung Margit und Theo Düppre bietet in den Sommerferien kostenlose Bildungsangebote im Mint-Bereich (das heißt, im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) für Kinder und Jugendliche an. Das Ferienprogramm wird gemeinsam mit der Hochschule Kaiserslautern, der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität (RPTU) sowie dem Offenen Kanal organisiert, wie die Wipotec-Stiftung mitteilt. Die Workshops richten sich an verschiedene Altersgruppen.

In der ersten Ferienwoche gibt es mehrere Angebote: zum Beispiel Ganztags-Workshops für Jugendliche ab etwa 16 Jahren (ab Klassenstufe zehn) am Campus Kammgarn der Hochschule Kaiserslautern. Die Workshops finden am 29. Juni, 30. Juni und 1. Juli statt. Jeweils von 8.30 bis 14.30 Uhr können Jugendliche unter anderem elektronische Bauteile herstellen, erste Erfahrungen in der Robotik sammeln und eigene Programme entwickeln.

Am Donnerstag, 2. Juli, bietet der Offene Kanal in der Pariser Straße von 10 bis 14 Uhr einen Schnuppertag für Zehn- bis 14-Jährige an – dort erleben die Teilnehmer, wie professionelles Fernsehen gemacht wird, und können auch selbst aktiv werden.

Zu Pflanzenforschern und Informatikern werden

Für die zweite Ferienwoche lädt die RPTU auf ihren Campus ein. Die eintägigen Workshops (jeweils von 8.30 bis 14.30 Uhr; Bringzeit ab 8 Uhr) decken jeweils zwei bis drei unterschiedliche Mint-Themenbereiche ab. Eine Anmeldung ist sowohl für einzelne Workshops als auch für mehrere Tage möglich. Kinder und Jugendlichen dabei zu Pflanzenforschern werden, Chemiephänomene im Alltag entdecken oder die Evakuierung eines Klassenzimmers simulieren.

An der Hochschule Kaiserslautern sowie an der RPTU erhalten alle Teilnehmer ein von der Stiftung finanziertes Mittagessen in den Mensen. Mehr Informationen gibt es auf der Webseite der Wipotec-Stiftung.