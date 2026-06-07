Was passiert eigentlich im Opelwerk im Westen der Stadt? Im Juni gibt es eine gute Gelegenheit für einen Blick hinter die Kulissen.

Seit 60 Jahren ist der Automobil-Hersteller Opel in Kaiserslautern vertreten. 1966 wurde das Werk vor den Toren der Stadt eingeweiht, in diesem Jahr feiert der Standort seinen 60. Geburtstag. Und das tut das Traditionsunternehmen nicht hinter verschlossenen Türen, sondern mit einem Werksfest am Samstag, 20. Juni. Zwischen 10 und 16 Uhr stehen nicht nur die Werkstore offen, es gibt auch Führungen übers Werksgelände und durch die Produktionsstätten des Komponentenwerks.

Ab 11 Uhr beginnt auf der Bühne der offizielle Teil, Bilyana Stern, die seit März 2025 den Standort leitet, wird sprechen, ebenso wie einige Ehrengäste. Unter anderem wird der neue rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) erwartet. Ebenfalls auf der Gästeliste steht eine FCK-Legende, wer es sein wird, das werde vorher noch nicht verraten, heißt es aus der Opel-Presseabteilung.

Wie es sich für einen Autobauer gehört, werden natürlich auch Autos ausgestellt, aktuelle Modelle sowie Opel-Oldtimer werden zu sehen sein, auch Probefahrten werden möglich sein sowie die Nutzung einiger Fahrsimulatoren, heißt es aus der Pressestelle des Autobauers. Ab 14 Uhr gibt es Live-Musik mit der Band Roof Rabbits, auch für Kinder wird es einige Attraktionen geben. Ab 8.30 Uhr etwa startet auf dem Opel-Gelände die ADAC-Trifels-Oldtimerwanderung.

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Welche Erinnerungen verbinden Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit Opel in Kaiserslautern? Haben Sie vielleicht dort gearbeitet? Schreiben Sie uns eine E-Mail an redkai@rheinpfalz.de und berichten uns von Ihren Erlebnissen.

