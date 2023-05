Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Wetter machte an diesem Wochenende den Tennisspielern zu schaffen. Gewitter und heftiger Regen führten nicht nur zu Spielunterbrechungen, sondern auch zu einem Spielabbruch. Betroffen davon war der 1. TC Weilerbach in der Verbandsligapartie beim TC Weiler. Dort begann es am Sonntag so heftig zu regnen, dass an ein Weiterspielen nicht mehr zu denken war.

Zur ersten Unterbrechung sei es um halb zwölf gekommen, berichtet der Mannschaftsführer des Weilerbacher Herrenteams, Sebastian Backe. Zu diesem Zeitpunkt waren die ersten drei Einzel schon gespielt,