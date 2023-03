Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Während im Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern Haus 8 saniert wird, laufen bereits Planungen, wo am Standort als nächstes gebaut wird. In Kirchheimbolanden wird kräftig erweitert und auch für Kusel gibt’s Ideen, was dort baulich passieren könnte.

Es ist eine unendliche Geschichte: Kaum ist am Westpfalz-Klinikum eine Baustelle beendet, geht’s schon wieder weiter. Zumindest in Kaiserslautern gab’s in der jüngeren Vergangenheit