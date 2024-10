Martin Zeile hat zum 1. Oktober die Leitung der Klinik für Radiologie im Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern übernommen. Der neue Chefarzt hat sich laut Mitteilung des Klinikums unter anderem zum Ziel gesetzt, verstärkt künstliche Intelligenz zum Einsatz zu bringen.

Seine berufliche Laufbahn führte den 46-Jährigen, der aus Alzey stammt, im Studium von Mainz nach München und dann von der Charité in Berlin über die Universität Magdeburg nach Hamburg, von wo aus er nun in die Westpfalz gewechselt ist, so das Klinikum. Steckenpferd Zeiles sei die interventionelle Radiologie: „Ich bin ein moderner Radiologe, der nicht im dunklen Kämmerlein Bilder befundet, sondern in der Behandlung vorne mit dabei ist“, wird Zeile zitiert. Daneben möchte er künstliche Intelligenz nutzen, um die wachsende Bilderflut einer modernen Radiologie beherrschbarer zu machen und die Sicherheit der Diagnosen zu erhöhen, so das Klinikum.