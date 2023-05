Die Westpfalz-Gospel-Week steht wieder vor der Tür. Die unter Schirmherrschaft der Bürgerstiftung für Familien der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach stehende Chorwoche mit Workshops und Konzerten beginnt am Montag, 15. Mai. Um 19 Uhr gibt es ein Konzert in der St. Nikolauskirche in Ramstein mit dem Gospelchor Oberkirchen sowie Sängerinnen und dem schwedischen Gospel-Star Malcolm Chambers. Am Mittwoch, 17. Mai, 19 Uhr, werden die „Gospel Traces“ aus Düngenheim an der Mosel in der katholischen Kirche in Rockenhausen auftreten.

Wer selbst auf der Bühne stehen möchte, der kann noch kurzfristig Teil des Mitmach-Workshops von Freitag bis Sonntag, 19. bis 21. Mai, werden (Anmeldungen unter: www.westpfalz-gospel.com/anmeldung. Die Teilnahmegebühr beträgt 90 Euro). Dazu wurden drei Coaches eingeladen: Alisia J. Harris aus den USA Malcolm Chambers und der Ghanaer Gabriel Vealle. Zusammen studieren sie ein Programm ein, das beim Höhepunkt der Westpfalz-Gospel-Week am Samstag, 20. Mai, ab 20 Uhr in der Fruchthalle in Kaiserslautern bei der „Großen Gospelnacht“ zu hören sein wird. Der Eintritt zu allen Konzerten bei der Westpfalz-Gospel-Week sind frei. Spenden sind jederzeit an info@westpfalz-gospel.de möglich. Die Einnahmen sind für soziale Projekte und Menschen in Not gedacht.

Am Sonntag, 21. Mai, wird die Westpfalz-Gospel-Week , die von Alexandra Dietz initiiert worden ist, beim Burgfrühling auf der Burg Lichtenberg ausklingen. Es gibt wieder Workshops und ab 16 Uhr ein Abschlusskonzert in der Kapelle.