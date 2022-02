Handball-Pfalzligist HSG Kaiserslautern empfängt am Samstag (19 Uhr/Schulzentrum Süd) das HLZ Friesenheim/Hochdorf III. Die Gastgeber sind seit sechs Spielen ungeschlagen, Friesenheim seit acht.

Geht es nach den Rot-Weißen, dann muss das HLZ diesmal mit deutlich mehr Gegenwehr rechnen als im Hinspiel, das mit 28:38 klar verloren wurde. „Der Stachel sitzt tief. Wir hatten uns an diesem Tag viel vorgenommen, waren dann über 60 Minuten klar unterlegen“, räumt Co-Trainer Thomas Brosig ein. Nach fünf Siegen in Folge musste die HSG auf ihrem Weg nach oben zuletzt einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Das 26:26 beim Tabellenelften TG Waldsee wurde im Lager der Mannschaft von Trainer Ivan Vukas als gefühlte Niederlage wahrgenommen. Dass die zwischenzeitliche 20:13-Führung noch verspielt wurde, wurmte Team und Trainer.

Mit dem HLZ gibt am Samstag eine formstarke Mannschaft ihre Visitenkarte in der Westpfalz ab. Bislang musste sich der Tabellendritte nur dem nach wie vor ungeschlagenen Spitzenreiter SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam geschlagen geben. Mit 26:27 fiel die bislang einzige Saisonniederlage zudem äußerst knapp aus.

Gäste in der Favoritenrolle

Obwohl die Favoritenrolle bei den Gästen liegt, haben die Lauterer keinesfalls vor, sich zu verstecken. „Nach sechs Spielen ohne Niederlage und einer guten Trainingswoche gehen wir selbstbewusst in das Spiel und wollen zuhause zwei Punkte holen, auch wenn mit Friesenheim/Hochdorf natürlich eine absolute Pfalzliga-Spitzenmannschaft zu uns kommt“, stellt Brosig klar. Das HLZ, das unter anderem noch mit einer Mannschaft in der Dritten Bundesliga vertreten ist, verfügt über ein ganzes Arsenal an talentierten, gut ausgebildeten Nachwuchsspielern, die erst am Anfang ihrer Karriere stehen.

Dass gleich vier Trainingseinheiten pro Woche für die junge Mannschaft auf dem Programm stehen, ist für einen Fünftligisten extrem ungewöhnlich. Es zeugt von dem hohen Anspruch, den man beim HLZ an seine Spieler hat.

So spielen sie

HSG Kaiserslautern: Huber/Neumann (Tor), Rösler, Mägel, Martin, Bechtel, Ben Salah, Mornagui, Kötz, Fritz, Keilhauer, Kamyschnikow, Seitz, Kuhn