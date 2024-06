Eine keltische Münze aus dem zweiten oder ersten Jahrhundert vor Christus ist eines von mehreren wertvollen Exponaten, die dem Stadtmuseum Kaiserslautern übergeben worden sind. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, haben die beiden Hohenecker Klaus Bundschuh und Erhard Bandurski auch mittelalterliche Eisenfragmente und zwei Musketenkugeln gefunden. Die Funde stammen aus dem Bereich des Burgbergs in Hohenecken sowie des Großen Bergs bei Kindsbach. Die Fundstücke sind laut Mitteilung in Abstimmung mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe begutachtet worden und können im Stadtmuseum bleiben. Klaus Bundschuh hat die Fundstücke im Theodor-Zink-Museum übergeben an Martin Klemenz und den Stadtmuseum-Leiter Bernd Klesmann.