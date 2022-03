Die Stimmen für die RHEINPFALZ-Sportlerwahl sind ausgezählt. Alles wird noch nicht verraten, aber eine erste Auflösung gibt es schon: Wir geben bekannt, wer es bei der Wahl aufs Treppchen geschafft hat und sich bei der Ehrung auf Preise freuen darf. Und wir verraten schon mal, dass es bei der Wahl ein rekordverdächtiges Ergebnis gegeben hat. So viele Stimmen wie in diesem Jahr wurden fast noch nie abgegeben.

Erst mal einen Glückwunsch an alle Sportler, die nominiert waren und so unglaublich viele Stimmen für sich gesammelt haben. In den sozialen Netzwerken und auf allen Kanälen haben die Vereine und Sportler kräftig Werbung für sich und ihre Favoriten gemacht, Filmchen gedreht, immer wieder auf die Wahl hingewiesen. Und das hat Wirkung gezeigt: So viele Stimmen wie in diesem Jahr wurden fast noch nie abgegeben. Nicht nur online, sondern tatsächlich auch über die Papiercoupons, die in der Zeitung abgedruckt waren und die im Endspurt noch mal einiges auf den Kopf gestellt haben.

Zum Glück haben Sie die Entscheidung getroffen, wer es aufs Treppchen geschafft hat, denn die Wahl war wirklich nicht leicht, weil jeder Kandidat auf seine Weise etwas Besonderes geleistet hat und schwer zu vergleichen ist mit den „Konkurrenten“.

Die Top 3

Drei Starter je Kategorie sind jetzt noch übrig geblieben. Wer von ihnen ganz oben steht, wer Zweiter und Dritter geworden ist, wird erst bei der offiziellen Preisverleihung kurz vor Ostern im Vereinsheim des TuS Dansenberg verraten. Pandemiebedingt sind dafür keine Zuschauer zugelassen. Es gibt im Anschluss aber ein Video von der Preisverleihung, das über unsere Onlineseite und auf Facebook abrufbar sein wird.

Die Kandidaten werden schriftlich informiert und eingeladen. Und Sie können direkt nach der Verleihung und ausführlich am Karsamstag nachlesen, wer aus den Top 3 sich über wie viel Preisgeld von Sparkasse und ZAK freuen darf, was er damit vorhat und wer am meisten überrascht war.

Einen Gewinner gibt es noch bei den Lesern: Lukas Bischoff aus Otterbach darf sich über das iPad freuen, das die RHEINPFALZ unter allen Wählern verlost hat. Vielen Dank an alle fürs Mitmachen, für die Rekordzahlen und dafür, dass Sie Ihren Sportlern damit gezeigt haben, wie sehr Sie ihre Leistungen würdigen.

Treppchenplätze

Hier ein Überblick über die Kandidaten, die einen Treppchenplatz sicher haben (in alphabetischer Reihenfolge).

Mannschaft des Jahres

- die American Footballer Kaiserslautern Pikes

- die Basketballerinnen des 1. FC Kaiserslautern

- die Handballer der zweiten Mannschaft des TuS Dansenberg

Sportler des Jahres

- Kanut Jochen Wiehn

- Karateka Jonathan Horne

- Leichtathlet Max Kirschbaum

Sportlerin des Jahres

-Kletterin Florence Grünewald

- Radsportlerin Jette Simon

- Target-Sprinterin Tessa Dietrich