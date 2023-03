Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Kaiserslautern werden künftig weniger Auto-Stellplätze vorgeschrieben als bisher. Statt 1,5 Plätzen pro Wohneinheit soll es ab 1. März nur noch einer sein. Gleichzeitig soll erreicht werden, dass der ÖPNV und Angebote wie Car-Sharing durch Anreize für die Wohneigentümer verbessert werden.

Die neue Satzung, die der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit beschlossen hat, soll am 1. März in Kraft treten. Sie regelt nicht nur die Stellplätze