Die Arbeitslosigkeit in der Westpfalz ist im September spürbar zurückgegangen. Die Quote ist von 6,8 auf 6,5 Prozent gesunken. In den drei kreisfreien Städten und vier Landkreisen weist die Statistik Ende September 18.302 Arbeitslose aus.

„Mit der typischen Herbstbelebung gab es mehr Neueinstellungen in den Unternehmen. Nachdem sich im August noch die Urlaubs- und Ferienzeit bemerkbar machte. Hinzu kommt, dass in diesen Wochen viele junge Menschen in eine Ausbildung und damit ins Berufsleben gestartet sind“, erklärt Peter Weißler, der Leiter der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens.

Höher als vor einem Jahr

In Kaiserslautern ist die Arbeitslosenquote von 9,5 Prozent im August auf nun 9,3 Prozent gesunken. Sie lag damit einen Prozentpunkt höher als im Vorjahresmonat. Im Landkreis Kaiserslautern waren im September 2.977 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote ist von 5,6 Prozent im August auf nun 5,3 Prozent gesunken. Sie lag damit 0,3 Prozentpunkte höher als im Vorjahresmonat.

In der Stadt Pirmasens ist die Arbeitslosenquote von 12,3 Prozent auf 11,7 Prozent gesunken. Sie lag damit 0,1 Prozentpunkt niedriger als im Vorjahresmonat. Zweibrücken meldet eine Quote von 7 Prozent (minus 0,3 Prozent). Vor einem Jahr lag sie bei 6,4 Prozent.

Kreise schneiden besser ab

Im Donnersbergkreis ist die Arbeitslosenquote von 5,7 Prozent im August auf 5,3 Prozent gesunken. Sie lag damit 0,1 Prozentpunkt niedriger als im Vorjahresmonat. Der Kreis Kusel kommt auf 4,9 Prozent: im Vormonat auf 5,1, vor einem Jahr bei 4,6 Prozent.

Im Landkreis Südwestpfalz ist die Arbeitslosenquote von 4,7 Prozent im August auf nun 4,6 Prozent gesunken. Sie lag damit 0,4 Prozentpunkte höher als im Vorjahresmonat.