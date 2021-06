Mitte Juni 2021 beginnt die Stadtentwässerung Kaiserslautern mit der Sanierung von weiteren Kanälen im Innenstadtbereich. Im Osten der Stadt werden die Kanäle am Kaiserberg saniert, vom Gersweilerweg an bis hinauf zur Amselstraße sowie entlang der Ludwigstraße bis zur Ottostraße und hinauf bis zur Straße Am Vogelgesang. Im Westen umfasst das Sanierungsgebiet Abschnitte rechts und links der Berliner Straße sowie Teile des Bännjerrück.

In jedem dieser drei Gebiete erfolgen laut Stadtentwässerung die Arbeiten abschnittsweise, um die Behinderungen durch Baustellenfahrzeuge und Sperrungen möglichst gering zu halten. Wenn die Arbeiten wie geplant ausgeführt werden können, verlaufen diese komplett unterirdisch, also ohne die Straße in größeren Bereichen aufzureißen. Die Sanierungsmaßnahmen werden insgesamt etwa ein Jahr in Anspruch nehmen.

Der Sanierungsaufwand in den drei Gebieten ist unterschiedlich groß, was auch auf den Zeitpunkt der Inbetriebnahme der jeweiligen Kanäle zurückzuführen ist. Im Sanierungsgebiet am Kaiserberg müssen die Kanäle beispielsweise überwiegend renoviert werden. Dazu werden Schlauchliner eingezogen, mit denen eine Nutzung für weitere Jahrzehnte sichergestellt werden könne. Im Westen der Stadt wurden in den Vorjahren bereits Teilsanierungen durchgeführt, daher seien ergänzende Reparaturarbeiten ausreichend. Die festgestellten Schäden dort seien nur punktuell und könnten mit einem speziellen Roboter beseitigt werden.

Straßensperrungen sind nicht auszuschließen

Durch die Sanierungsarbeiten könne es immer wieder zu Beeinträchtigungen in den einzelnen Gebieten kommen. Um die Belastung für Anwohner und Verkehrsteilnehmer möglichst gering zu halten, erfolgen die Arbeiten laut Stadtentwässerung in Abschnitten. So könnten Straßensperrungen und Parkverbote auf enge, überschaubare Räume begrenzt werden. In Abstimmung mit dem Ordnungsamt werde an den entsprechenden Stellen die jeweils erforderliche Verkehrssicherung aufgebaut. Die Anwohner werden darüber im Vorfeld per Wurfzettel in die Briefkästen informiert. Vorgesehen ist, dass die Teilabschnitte nach jeweils ein bis maximal drei Wochen fertiggestellt sind und die Verkehrsbehinderungen aufgehoben werden können.

Viele Kanäle sind mehr als 100 Jahre alt

Ein Großteil der Kanäle in der Innenstadt ist über 100 Jahre alt. Um deren Funktionstüchtigkeit auch für die nächsten Jahrzehnte zu erhalten, sind immer wieder Renovierungs- und Reparaturarbeiten erforderlich, erklärt die Stadtentwässerung. Zum Einsatz kommen dabei unterschiedliche Verfahren, je nach Zustand der einzelnen Kanäle. Bei punktuellen Schäden sind Reparaturarbeiten ausreichend. Ist der Sanierungsaufwand größer, werden Schlauchliner eingezogen. Da es sich um unterirdische Innensanierungen handelt, sind die Arbeiten für die Anwohner nicht immer sichtbar.

In einem Turnus von zehn Jahren inspiziert die Stadtentwässerung alle Kanäle der Stadt mit Kanalinspektionsfahrzeugen, im Bereich von ausgewiesenen Wasserschutzgebieten alle fünf Jahre. In nicht begehbaren Kanälen kommen dabei ferngesteuerte Kanalinspektionskameras zum Einsatz.