Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Handball-Drittligist TuS Dansenberg hat die Hauptrunde in der Staffel F auf dem dritten Platz beschlossen und kämpft nun um den Einzug in den DHB-Pokal. Das erste von insgesamt sechs Spielen steht am Sonntag (17 Uhr) beim VFL Gummersbach II auf dem Programm. Im Hintergrund wird bereits mit Hochdruck am Team der Zukunft gearbeitet.

Nach zwei Trainerwechseln innerhalb weniger Monate und zahlreichen Rochaden innerhalb des Kaders soll ab Sommer wieder mehr Kontinuität in allen Bereichen herrschen. Mit Frank Müller konnte bereits