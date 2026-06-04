Die Öffnungszeiten des Warmfreibades werden „aufgrund unerwarteter personeller Ausfälle“, wie die Verwaltung mitteilt, eingeschränkt. Der Förderverein fordert Nachbesserungen.

Ab Samstag, 6. Juni, hat das Bad täglich vorerst nur von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Ziel sei es, Sicherheit und Servicequalität für alle Besucher weiterhin zu gewährleisten, so die Verwaltung. Man arbeite mit Hochdruck daran, die Personalsituation schnellstmöglich zu stabilisieren und den regulären Betrieb wieder aufzunehmen. Die Verwaltung weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass die Saisonkarte für das Warmfreibad auch für die Waschmühle gilt.

Wiesemann: Ausgleich zwischen beiden Bädern herstellen

Tobias Wiesemann, der Vorsitzende des Fördervereins Warmfreibad, fürchtet, dass die Regelung, die zunächst für eine Woche Bestand haben soll, darüber hinaus gelten könnte. Vor diesem Hintergrund fordert er einen fairen Ausgleich bei den Öffnungszeiten zwischen Warmfreibad und Waschmühle. „Es kann aus unserer Sicht nicht sein, dass das eine Bad sechs Mal vormittags geöffnet hat und das andere Bad gar nicht, und dass zudem an Dienstagen vormittags gar nicht geschwommen werden kann“, so Wiesemann. Zudem sei es bei den teils regnerischen Bedingungen und niedrigeren Temperaturen wenig nachvollziehbar, das kalte Bad vormittags immer zu öffnen und das warme Bad , in dem erheblich einfacher geschwommen werden könne, gar nicht. Er sei dazu im Austausch mit der Verwaltung.