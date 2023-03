Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Baustelle an der B270 zwischen Erfenbach bis hinter den Opelkreisel sorgt nicht nur für Unmut bei Autofahrern. Auch der Busverkehr ist betroffen. In der ersten Woche kamen die Busse nicht wie angekündigt, Eltern brachten deshalb ihre Kinder selbst in die Schule nach Otterberg.

Eigentlich hätte es relativ entspannt für den Schülertransport anlaufen können. So hatte es sich jedenfalls Sven Philipp aus der Kreisverwaltung erhofft, der für die Koordination