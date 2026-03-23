Hunderte Menschen am sich am Samstagmittag auf dem Kaiserslauterer Stiftsplatz versammelt. Der Anblick wird demnächst eine Postkarte zieren.

Zwar waren „nur“ knapp die Hälfte der eingeladenen 1000 Kinder und Jugendlichen gekommen – dennoch war es ein imposantes Bild, das sich am Samstagnachmittag auf dem Stiftsplatz geboten hat. Dabei wurden das 750. Stadtjubiläum und der Michael-Jackson-Song „We are the world“ miteinander verbunden. Das Duo IC Strings – Caroline Busser-Knezevic und Ivan Knezevic – und die Freunde des Pfalztheaters hatten ein Video als emotionalen Einstieg ins Jubiläumsjahr initiiert, in dem Kaiserslauterer Kinder und Jugendliche gemeinsam den Welthit gesungen haben. Die Aufnahme ging im Netz viral, nun folgte die Fortsetzung in Form einer Foto- und Postkartenaktion.

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Im Mittelpunkt stand passend zum städtischen Geburtstag die Zahl 750. Diese wurde zunächst großflächig auf den Platz gesprüht. Mit Anweisungen aus dem dritten Stock der Deutschen Bank wurden die Teilnehmer so positioniert, dass schwarze Ballons die Sieben, rote die Fünf und weiße die Null darstellten. Zwischendrin glänzten goldene Bläserbleche, derweil als Schmetterlinge und Marienkäfer verkleidete Figuren auf Stelzen flanierten. Schließlich erklang aus Hunderten Kehlen gemeinsam das Lied, während die Luftballons gen Himmel zeigten. Eine Drohne hielt den beeindruckenden Anblick fest, der demnächst kostenlos als Postkarte bei der Tourist-Information erhältlich ist.

Viel Lob und ein kleines Bedauern

Michael Krauß, Vorsitzender der Freude des Pfalztheaters, zeigte sich „glücklich, dass diese Aktion mit Blick in die Zukunft der Stadt gelungen ist“. Citymanager Alexander Heß hatte zwar gehofft, dass mindestens 750 Kinder und Jugendliche die Initiative unterstützen würden, lobte aber dennoch den emotionalen Charakter der Veranstaltung und freute sich über „eine bunte Stadt“. Oberbürgermeisterin Beate Kimmel dankte dem Freundeskreis und den singenden Kinderstimmen für „dieses großartige Geschenk an die Stadt“.