Rot, gelb, grün und blau leuchtet es zwischen den Häuserschluchten der Fußgängerzone – pünktlich zum ersten großen Freiluft-Event der Saison: „Lautern blüht auf“. Die Stadt putzt sich heraus für ihren runden Geburtstag. 2026 feiert sie ihr 750. Jubiläum, ein ganzes Kalenderjahr gespickt mit Festen und Aktionen. Unter der Woche hat die Verwaltung deshalb gleich an mehreren Orten ein buntes „Himmelsflair“ spannen lassen, wie sie es nennt. Ein Dach aus frühlingshaften Girlanden mit Blumen- und Schmetterlingsdeko. Auch die 750-Jahr-Flaggen im roten Jubiläumsdesign wehen mittlerweile an den Masten – unter anderem in der Schneider- und der Eisenbahnstraße. „Die Leute posten das schon von sich aus auf Facebook oder Instagram“, bejubelt Alexander Heß, der Chef des Citymanagements, am Donnerstag die ersten Reaktionen. „Und das ist genau das, was wir wollen: ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Sie begeistern.“ Ab „Lautern blüht auf“ stehen in der Stadt nun fast wöchentlich Veranstaltungen im Zeichen des Jubiläums an.