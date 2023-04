Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit rund zehn Jahren beheimatet die TSG Kaiserslautern eine Lacrosse-Abteilung. Lacrosse? Abgeleitet ist der Name für diese hierzulande eher exotisch anmutende Sportart vom französischen Wort „La Crosse“, was so viel bedeutet wie Bischofsstab. Doch mit einer kirchlichen Veranstaltung hat ein Lacrosse-Spiel nur wenig zu tun. Eine Spurensuche.

Als Sieger der Elch-Olympiade, ausgerichtet von einem beliebten Radiosender, können sich Oliver Griebel und Lisa Welker nicht viel kaufen. Trotzdem soll der Pokal in die Vereinsvitrine. „Endlich