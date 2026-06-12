Für Jürgen Engels, RHEINPFALZ-Sportler des Jahres 2025, hat der Integrationslauf am Sonntag in Reichenbach eine besondere Bedeutung. Auch weil er Grund zum Feiern hätte.

Bereits zum achten Mal richtet der VfB Reichenbach seinen Integrationslauf aus. Die Veranstaltung hat sich längst etabliert und erfreut sich wachsender Beliebtheit. In diesem Jahr zählt das Rennen zudem zur Laufladen-Cup-Serie. Der Startschuss zum Hauptlauf fällt am Sonntag um 10.30 Uhr.

Über die Entwicklung, die der Integrationslauf seit seiner Premiere im Jahr 2016 genommen hat, freut sich Mark Rheinheimer. „Wir sind mittlerweile Bestandteil des Laufkalenders“, betont der Vorstand des VfB Reichenbach. Der Name des Laufs ist Programm. Nach wie vor steht der Integrationsgedanke im Mittelpunkt der Veranstaltung. Während zu Beginn vor allem Zuwanderern die Möglichkeit geboten werden sollte, sich über den Sport einzubringen und Kontakte zu knüpfen, hat sich das Angebot inzwischen erweitert.

„Jeder kann mitmachen“, sagt Rheinheimer und hebt die Vielfalt der Veranstaltung hervor. Vom leistungsorientierten Läufer bis zum Behindertensportler, von Kindern bis zu Senioren – für jede Zielgruppe wird ein passendes Rennen angeboten.

Bekannte Namen auf der Siegerliste

Der Start zum Hauptlauf über 8,6 Kilometer erfolgt um 10.30 Uhr direkt am Sportgelände des VfB Reichenbach. Die Strecke führt die Läufer zunächst am Landschaftsweiher und Raiffeisengebäude vorbei. Weiter geht es durch den Schwedelbacher Wald, an dessen Ende der Wendepunkt liegt. Von dort geht es zurück zum Zieleinlauf am Sportgelände.

Im vergangenen Jahr siegte Alexander Barnsteiner. Die schnellste Frau war Silke Schirra. Ein Blick in die Siegerliste zeigt zahlreiche bekannte Namen der regionalen Laufszene. Matthias Hecktor siegte bei der Premiere des Integrationslaufs. Auch Andre Bour und Jonas Janzer waren erfolgreich. Letzterer hält mit 30:40 Minuten den Streckenrekord. Natascha Hartl lief bei ihrem Sieg 2024 mit 35:05 Minuten die Bestzeit bei den Frauen.

Eröffnet wird die Laufveranstaltung am Sonntag um 9 Uhr von den Spaziergängern, Wanderern und Nordic Walkern, für die 5,9 Kilometer auf dem Programm stehen. Um 9.30 Uhr folgt der Schülerlauf über 1,6 Kilometer und danach (10 Uhr) der Lummerland-Kids-Run über einen halben Kilometer. Auch bei diesen Wettbewerben befinden sich Start und Ziel auf dem Sportgelände des VfB.

Wer sich bislang nicht online angemeldet hat, kann dies am Sonntag vor Ort nachholen.

Jürgen Engels ist motiviert

Einer der auf jeden Fall dabei sein wird, ist Jürgen Engels aus Weltersbach. Der RHEINPFALZ-Sportler des Jahres, der auf Gehen und Nordic Walking umgestiegen ist, als der Arzt ihm schwere Arthrose in beiden Knien diagnostiziert hatte, ist auch in diesem Jahr mit Feuereifer dabei. Der 62-Jährige hat sich für Nordic Walking in Reichenbach angemeldet und zusätzlich für den Hauptlauf und er hofft, dass er im Ziel ein kleines Jubiläum feiern kann: Es wäre sein 40. Lauf in diesem Jahr. Wenn er im Nordic Walking als Erster ins Ziel käme, würde er sich sogar doppelt freuen. „Das wäre dann mein vierter Sieg in Folge nach 2023, 2024 und 2025. Aber das Allerwichtigste ist, dass ich weiterhin gesund bin“, sagt er auf RHEINPFALZ-Nachfrage.