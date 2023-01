„Wir sind mehr wert!“ ist auf den Bannern zu lesen, die hinter zahlreichen Autoscheiben kleben. Angesichts der für die Gewerkschaft Verdi unbefriedigenden Ergebnisse der zweiten Verhandlungsrunde für die Zivilbeschäftigten des Nato-Flughafens in Ramstein hatte sie zu einem Autokorso am Freitagvormittag aufgerufen. Gewerkschaftssekretärin Susanne Riedel geht davon aus, dass etwa 500 Streikende vor Ort waren. Etwa 250 Fahrzeuge beteiligten sich am Korso. Vor dem Start gab Riedel auf dem Parkplatz des Ramsteiner Autohofs letzte Anweisungen (Foto). Die Strecke von dort bis zum Kreisel vor dem Westtor der Air Base sicherte die Polizei. Langsam schlängelten sich die Autos dorthin. Beim Umrunden des Kreisels gab es ein Hupkonzert. Bewusst sei dieser Termin gewählt worden, da parallel die Konferenz über Ukraine-Hilfen auf dem Nato-Flughafen stattfand. Viele der Beschäftigten seien an diesem Tag aktiv, ob beim Be- und Entladen, bei der Sicherheit oder der Feuerwehr. Anders als geplant, sei die Strecke aus Sicherheitsgründen verkürzt worden. Statt zum Autohof zurückzukehren, löste sich der Autokorso kurz davor auf.