Auch wenn aktuell Regenschauer anderes vermuten lassen, steigt in den Sommermonaten wieder die Gefahr von Waldbränden. Und die werden meist von Menschen verursacht.

Steigende Temperaturen und lange Trockenphasen lassen die Waldbrandgefahr steigen. „Rund 95 Prozent aller Wald- und Flurbrände gehen auf unvorsichtigen Umgang der Menschen mit offenem Feuer im Wald und in Waldesnähe zurück“, so das Forstamt Kaiserslautern. Waldbesucher sollten sich daher an bestimmte Regeln halten: Laut Forstamt gilt im Wald beispielsweise das ganze Jahr über Rauchverbot. Zufahrten zu Wäldern und die Waldwege müssen für Rettungsfahrzeuge freigehalten werden. Geparkt werden darf nur auf ausgewiesenen Parkplätzen, Zigaretten sollten nicht aus dem Auto geschnippt werden, zudem hat insbesondere Glasmüll im Wald nichts zu suchen, so das Forstamt. Wer einen Brand oder Rauch entdeckt, sollte umgehend die Feuerwehr (112) alarmieren. Dabei hilft die App „Hilfe im Wald“, die alle Rettungspunkte in der Umgebung anzeigt. Anhand der Rettungspunkte können sich die Einsatzkräfte orientieren.