Beate Kimmel (SPD) und Anja Pfeiffer (CDU) gehen – laut vorläufigem Wahlergebnis – in zwei Wochen in die Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt in Kaiserslautern. Während Kimmel (36,5 Prozent) den Wahlabend recht entspannt verfolgen konnte, lagen Anja Pfeiffer (19,76 Prozent), der unabhängige Kandidat Thomas Kürwitz (19,69 Prozent) und Tobias Wiesemann (Grüne, 18,96 Prozent) lange Zeit extrem nah beieinander.

Vor der Auszählung der beiden letzten Wahlbezirke trennten Kürwitz und Pfeiffer nur fünf Stimmen. Mit 19 Stimmen Vorsprung erreichte Pfeiffer schließlich die Stichwahl. Die drei weiteren Kandidaten, Katharina Welsh-Schied (unabhängig, 2,41 Prozent), Rainer Rocholl (Die Basis, 1,43 Prozent) und Evangelos Karanikas (unabhängig, 1,25 Prozent) waren chancenlos. Fast 73.000 Kaiserslauterer waren zur Wahl aufgerufen, die Wahlbeteiligung lag bei rund 35 Prozent. Die Stichwahl findet am 26. Februar statt.