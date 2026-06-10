Das Programm zur Langen Nacht der Kultur ist riesig. Wir haben Lautrer und Lautrerinnen nach Tipps gefragt. Heute: Autorin Heike Abidi.

Kaiserslautern bietet in der langen Nacht der Kultur 2026 wieder jede Menge Vielfalt, sodass man am liebsten überall zugleich wäre …. Meine persönlichen Highlights:

Um 17 Uhr liest Annemarie Blenk in der Pfalzbibliothek. Die Autorin ist im Bereich Fantasy und New Adult unterwegs und wird „I am Chosen“ vorstellen, den zweiten Band ihrer Three-Lakes-Trilogie.

Um 19 Uhr verzaubert der Japanische Garten seine Besucher mit Illumination, Taiko-Trommeln und einer Tai-Chi-Präsentation. Die original japanischen Laternen tauchen das Gelände in ein magisches Licht … Um 21 Uhr treten die ChansonNetten Nadine Kuschka und Monika Rahm im Theodor-Zink-Museum auf. Unter dem Motto „Beziehungskisten“ verbinden sie Gesang, Schauspiel und Kabarett.

Um 22.30 Uhr geht es im Konzertsaal der Fruchthalle mit Marlene-Dietrich-Chansons weiter, gesungen vom großartigen Günther Fingerle. Und um 0.10 Uhr bringt die Tanzgruppe „Fealla-Dhà“ mit ihrer Irish-Dance-Show die Fruchthalle zum Beben. Der gälische Name der Gruppe bedeutet „Gute Laune“, und genau das verspreche ich mir von der langen Nacht der Kultur!