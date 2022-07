„Die Stimmung könnte besser nicht sein“, beschreibt Gerhard Rupprath das Treiben auf der Anlage des Tennisclubs Caesarpark auf dem Kaiserberg. Dort wird seit Montag der siebte SWK-Cup ausgetragen. Zwei Jahre hätten die Tennisfreunde aus Stadt und Landkreis auf die Stadtmeisterschaft warten müssen, verweist er auf die Pandemie. „Jetzt ist es wieder soweit.“

Gespielt werde bei den Damen und den Herren in allen Altersklassen. Spielberechtigt seien alle Mitglieder von Tennisclubs oder Tennisabteilungen von Vereinen in Stadt und Landkreis Kaiserslautern. „Der Start war perfekt“, lässt Rupprath die ersten Ballwechsel auf neun „top gepflegten“ Sandplätzen Revue passieren. Mehr als 50 Einzelmeldungen seien eingegangen. Die meisten Meldungen hätten die Herren 50 plus zu verzeichnen. Er selbst spiele in der Klasse 70, so der neue Vorsitzende des TC Caesarpark.

Nachfolger von Matthias Pink

Seit knapp einem Jahr steht der ehemalige und mittlerweile sich im Ruhestand befindende Chefarzt der Kinderklinik des Westpfalz-Klinikums Kaiserslautern als Nachfolger von Matthias Pink an der Spitze des 400 Mitglieder zählenden Vereins. Tennis sei eine Sportart, die man bis ins hohe Alter betreiben könne. Er selbst greife seit 25 Jahren zum Schläger und nehme zweimal wöchentlich zusammen mit seiner Frau Antonietta Jana Trainingsstunden.

Überwiegend gespielt wird am späten Nachmittag. Gegen die Hitze helfe, reichlich Flüssigkeit zu sich nehmen. „Dafür ist auf der Tennisanlage gesorgt.“ Noch sei niemand auf dem Platz kollabiert. „Wenn in einem Notfall medizinische Hilfe gefragt ist, bin ich an Ort und Stelle.“ Bevor am Sonntag die Siegerehrung des von den Stadtwerken Kaiserslautern gesponserten Turniers über die Bühne geht, hat der TC Caesarpark am Samstag einen weiteren Grund zum Feiern: „Wir feiern unser 50-jähriges Vereinsbestehen.“ Dazu gibt es ab 17 Uhr ein Fest im Freien. „Wir erwarten jede Menge Gäste.“ Musikalisch wird Antonietta Jana mit ihrer bezaubernden Stimme zum Festgeschehen im Caesarpark beitragen. Auch werden verdiente Mitglieder geehrt.