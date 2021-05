Der Tanzsportverein Ramstein ließ es alljährlich beim großen Frühlingsball im Mai gemeinsam mit 250 Tanzbegeisterten im Congress Center Ramstein krachen. 2020 war allerdings wegen Corona Tanzflaute, und 2021? Sieht es besser aus. Lothar Röhricht, Vorsitzender im Tanz-Sportverein Ramstein, sowie Tanztrainerin Stefanie Röhricht-Meßmer haben sich etwas einfallen lassen: Am 15. Mai überträgt der Tanzsportverein Ramstein einen etwas anderen Ball aus dem Tanzzentrum mittels Zoom-Kanal.

Sekt und LineDance

Wer sich einloggt – kostet nichts – kann sich auf einen gemeinsamen Sektempfang freuen, bevor es mit einer alternativen Balleröffnung, einem gemeinsame LineDance Memphis losgeht. „Eine Polonaise scheitert zu Hause in der Regel am Platzmangel“, sagt Röhricht. Getanzt wird selbstverständlich auch, von den einen vor der Kamera im Tanzzentrum, von den anderen daheim. Auch sollen eingespielte Sequenzen aus dem Frühlingsball 2019 ein bisschen Ballstimmung in die Wohnräume bringen.

Beiträge aus den Tanzabteilungen des HSV Hamburg, aus Berlin oder Frankreich werden nicht fehlen. „Mal sehen, ob auf dem großen Bildschirm im Tanz-Zentrum alle Teilnehmer auf einmal zu sehen sein werden. Wenn mehr mitmachen, ist das auch kein Problem, genügend weitere Displays stehen bereit… Das wäre fantastisch“, freut sich Röhricht auf viele Anmeldungen.

Training via Zoom

Neu ist das Tanzen aus dem Ramsteiner Tanz-Zentrum mittels Zoom-Kanal nicht. In Coronazeiten bietet der Tanzsportverein regelmäßig Samstagabend-Training unter dem Motto „Tanzen auf kleiner Fläche“ an. Dienstags sendet der Kanal Zoom-Gesundheitssport mit Trainerin Heide Heuchert. Turnierpaare finden auf dem YouTube-Kanal „Ramstein tanzt“ zudem Tanz-Lehrvideos.

Info



Eintrittsdaten zum Online-Frühlingsball des Tanzsportvereins Ramstein gibt es zum Nulltarif unter Tanz-Lothar@gmx.de oder unter 0151 652 12778. Online-Einlass ist am 15. Mai, 19.30 Uhr.