Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schon im Kindergarten selbstverständlich Englisch hören und die amerikanische Kultur kennenlernen – das erleben die Kinder der Villa Winzig in Dansenberg jeden Tag. Egal, ob beim Spiel oder beim Lesen, die englische Sprache gehört dort zum Alltag. Unterstützt wird das Projekt von US-Amerikanern, die regelmäßig zum Vorlesen kommen.

„I have two black cats“, erzählt Vice Commander Colonel Denny Davies den Kindern, die sich gemütlich auf die bunte Couch in ihrem Gruppenraum gekuschelt haben.