Es tut sich was im Vorfeld der Buchpremieren zu „Dispyria“: Bevor am 1. Juni die gedruckte Buchversion und das Hörbuch zu Jürgen Walzers Metal-Opera erscheinen, veranstaltete der Kaiserslauterer Musiker, Komponist und Videokünstler am Freitag, 21. Mai, eine Lese-Performance in seinem Heim-Studio.

Der Videoclip der Lesung dient als „Appetitmacher“ für die beiden literarischen Transformationen. Vorausgegangen ist die literarische Umformung des im Jahr 2012 erschienenen ersten Parts „Dispyria - A Dream Therapy“ des dreiteiligen Mammutwerkes. Autorin Eliza Spielman hat den Stoff zu einem griffigen, gut lesbaren Roman umgeformt. Mit der Umsetzung und gleichzeitigen Veröffentlichung als Hörbuch gibt es nunmehr eine dritte „Dispyria“-Facette.

Dass sie hell glänzt, liegt an der wandlungsfähigen Stimme und den Rezitationskünsten des heimischen Sängers und Radiomoderators Daniel „Otti“ Ott, der aus dem fünften Kapitel vor laufender Kamera las. Es ist eine entscheidende Stelle: Protagonist Josh Devon tritt ein in die Welt der Dämonin Aelyrea. Zusammen mit Filmtechnik, Außenaufnahmen, einem vorproduzierten Wortbeitrag der Autorin und Otts Stimme wird im Clip ein solider Eindruck von der literarischen Vorlage vermittelt. Präsentiert wird er voraussichtlich nächste Woche zunächst auf Youtube.