In der Zeit vom 7. Juli bis 28. August führt die Deutsche Bahn wieder Bauarbeiten im Bereich der Eisenbahnüberführung Trippstadter Straße durch. Diese finden an acht aufeinanderfolgenden Wochenenden, jeweils freitags ab 22 Uhr bis montags 4 Uhr, statt. Wie das Unternehmen mitteilt, werden die Hilfsbrücken zurückgebaut und der Oberbau erneuert. Durch die anstehenden Bauarbeiten wird es in dieser Zeit zu einer erhöhten Baustellenaktivität kommen. Um die Beeinträchtigungen für den Zugverkehr möglichst gering zu halten, werden die Arbeiten auch in der Nacht fortgeführt. Die Deutsche Bahn und die ausführenden Firmen vor Ort seien bemüht, so die Bahn, „die Geräuschentwicklung dabei auf ein Minimum zu reduzieren“. Dennoch seien Beeinträchtigungen durch Geräuschemissionen nicht gänzlich auszuschließen.