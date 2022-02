„Es zieht wieder an“, sagt Michael Staudt, Leiter der Volkshochschule Kaiserslautern, und freut sich. „Corona hat uns schon gebeutelt“, blickt er auf eine Durststrecke mit 50 Prozent weniger Anmeldungen zurück.

Doch mit Erscheinen des neuen VHS-Magazins und dem neuen Newsletter gehe es wieder aufwärts. „Die Volkshochschule hat aus Corona eine Tugend gemacht.“ Große Mühe habe sich die Volkshochschule gegeben, auch während der Coronazeit Interessenten mit Angeboten entgegenzukommen. Auch wenn Präsenzform ein optimales Angebot sei, hätten sich 20 Prozent der Teilnehmer mit Online-Angeboten angefreundet.

Entsprechende Fortbildungen für Dozenten hätten mit dazu beigetragen, dass Kurse auch als Hybrid-Veranstaltungen angeboten werden konnten. Beispielsweise hätten zwei Teilnehmer eine Veranstaltung in Präsenz und 20 Teilnehmer zeitgleich online besucht. Leider fehle immer noch die Planungssicherheit, bedauert Staudt. „Die Hygieneregeln beschränken die Personenzahlen in den Kursräumen.“

Anstelle eines dicken Programmheftes hat die Volkshochschule zum dritten Mal ein Magazin mit unterhaltsamen Artikeln herausgebracht, erinnert Staudt an den Leitartikel, der sich mit der Sprache unserer französischen Nachbarn beschäftigt und zeigt, warum Elsass und Lothringen mit Sprachkenntnissen doppelt schön sind. Überraschend, dass alle Kurse, die etwas mit Gesundheit zu tun hätten – Yoga oder Entspannungsangebote etwa –, wie vor Corona gefragt seien.

Mit einer pädagogischen einjährigen Basisqualifizierung kommt die Volkshochschule Quereinsteigern entgegen, die sich vorstellen können, Kinder in Kitas zu betreuen. Von den Neurekrutierten erhoffe man sich neben einem Ausgleich des Fachkräftemangels eine Bereicherung durch andere Erfahrungshorizonte, so Staudt. Für berufliche Neueinsteiger empfehlenswert sei die kostenlose Vortragsreihe „Die ersten 100 Tage im neuen Job“. Zum Thema Klimawandel interessant: das Angebot „Waldwandern und Waldlernen“ im Juni mit täglichen Exkursionen, Workshops und Vorträgen, so ein Tipp Staudts. Einblicke in die tägliche Arbeit der VHS gibt es neben dem Internet, vhs-kaiserslautern.de, auf Twitter, Facebook, Instagram und Youtube.