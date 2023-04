Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Landesliga West Gruppe Nord VfB Reichenbach gegen VfR Kaiserslautern 1: 3.

Die Mannschaft des VfB Reichenbach begann nach der vierten Niederlage in Folge in Schmittweiler-Callbach das Spiel deutlich engagierter. Dennoch geriet man nach zwei Kontern, die Andreas Koch in der 14. und 16.