Der VfB Reichenbach hat die Weichen für die Zukunft gestellt und die Verträge seiner beiden erfahrenen Fußballtrainer verlängert. Frank Weber bleibt bis 30. Juni 2024, Oliver Gies bis 30. Juni 2023.

„Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und über die Kontinuität auf den für die Mannschaften verantwortlichen Positionen“, sagt Uwe Kadel, Vorsitzender des Vereins. Nach der Winterpause wird die von Frank Weber trainierte erste Mannschaft in der Abstiegsrunde um den Verbleib in der Landesliga kämpfen. Ob es für die zweite Mannschaft um Oliver Gies in die Auf- oder Abstiegsrunde geht, entscheidet sich erst im Februar.

Beide Trainer freuen sich über das Vertrauen des Vereins, die Zeit und die Geduld, junge Spieler kontinuierlich an die jeweilige Spielklasse heranzuführen. Mit den in den kommenden Jahren nachrückenden Juniorenspielern, die bereits im Training reinschnuppern konnten, stehen weitere talentierte Jungs bereit. Auf Frank Weber und Oliver Gies wartet weiterhin die spannende Aufgabe, in der jeweiligen Spielklasse die Saisonziele zu erreichen, die jungen Talente zu fördern und im Erwachsenenfußball zu integrieren.