RAMSTEIN-MIESENBACH. Mit zeitlich begrenzten, kleineren Staus rechnet die Verwaltung der VG Ramstein-Miesenbach am Freitagvormittag. Dann kommen auf der Airbase auf Einladung von US- Verteidigungsminister Lloyd J. Austin wieder Verteidigungsminister und hochrangige Militärs zusammen, um die Krise in der Ukraine und Sicherheitsfragen zu erörtern.

Von Dorothea Richter

Die große Schar an Medienvertretern werde erst nach dem morgendlichen Berufsverkehr eintreffen, meint Ralf Hechler, Bürgermeister der Verbandsgemeinde und der Stadt Ramstein-Miesenbach (CDU). Die Reporterinnen und Reporter würden wie bei den beiden letzten Malen zusammen in Bussen auf die Air Base gebracht. Die Polizei werde mit einem Großaufgebot in der Region parat stehen, ebenfalls die Polizei der US-Seite, die seit Tagen mit den hohen Sicherheitsvorkehrungen beschäftigt seien. „Da es aber gerade in den vergangenen 18 Monaten häufig große Ereignisse um und auf der Air Base gegeben hat, bedeutet diese Situation für uns nichts Neues mehr“, zeigt sich Hechler gelassen. So sei die „Luftbrücke“ für die Evakuierung von 35.000 Menschen aus Afghanistan über Ramstein in die USA von August bis Ende November 2021 schon ein besonders großes Ereignis gewesen. Auflagen seien auch bei der Demonstration gegen die Air Base im vergangenen Sommer zu beachten gewesen. Für den 26. Februar sei eine weitere Demo angekündigt. Durch den Standort der Air Base auf der Gemarkung Ramstein-Miesenbach gerate die Stadt auf diese Weise immer wieder in den Fokus der überregionalen Medien. So habe er bereits wieder einige Interview-Anfragen für Freitag bekommen, so Hechler.