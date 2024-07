Wenn die Steuermarke des Hundes verloren geht, können Herrchen und Frauchen dies künftig direkt online melden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, kann der Verlust der Hundesteuermarke der Steuerabteilung der Stadt künftig in einem Online-Formular mitgeteilt werden. Die Marke werde dann mit der Post zugeschickt. Für die Bearbeitung werden zehn Euro fällig. Eine Rechnung wird mit der Marke verschickt. Das Formular ist auf der Internetseite der Stadt im Serviceportal zu finden. Dort sind auch weitere Informationen rund ums Thema Hundesteuer hinterlegt.

Alternativ zum Online-Formular können sich Hundebesitzer auch weiterhin direkt an die Steuerabteilung wenden, die unter der Telefonnummer 0631 3652555 sowie per E-Mail an hundesteuer@kaiserslautern.de erreichbar ist.