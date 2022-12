Im letzten Spiel des Jahres empfängt der um den Klassenerhalt in der Handball-Oberliga kämpfende TuS Dansenberg II am Samstag (16.30 Uhr) den HV Vallendar. Die Gastgeber hätten das Spiel aufgrund zahlreiche Krankheitsfälle gerne verlegt, müssen nun aber antreten.

Dass der Tabellenvierte einer Verlegung nicht zugestimmt hat, stößt bei den Dansenbergern auf Unverständnis. „Vallendar weigert sich prinzipiell das Spiel zu verlegen. Das ist sehr ungewöhnlich. In den meisten Fällen wird einer Verlegung eigentlich zugestimmt“, wundert sich Co-Trainer Patrick Schulze. Die Mannschaft stellt sich somit quasi von allein auf. Die Trainingswoche verlief aufgrund der vielen krankheitsbedingten Ausfälle entsprechend unbefriedigend, am Samstag sollen Spieler aus der dritten Mannschaft aushelfen.

Vallendar spielt eine sorgenfreie Runde. Den TuS Dansenberg erwartet ein sehr eingespieltes Team, das konstant und nahezu fehlerfrei an seinem Konzept festhält. Der Kern des Teams spielt seit vielen Jahren zusammen. „Sie stehen aktuell zurecht auf Platz vier. Wir werden natürlich alles versuchen, um das Heimspiel zu gewinnen. Wie gut die Chancen auf Punkte stehen, wird sich zeigen und hängt natürlich auch davon ab, wer alles spielen kann“, stellt Schulze klar.

Die Mannschaft lebt

Nach drei Spielen ohne Niederlage musste sein Team zuletzt einen herben Dämpfer hinnehmen und sich dem zuvor punktgleichen Rivalen SG Saulheim in eigener Halle mit 25:28 geschlagen geben. Aufgrund der Schwächen im Defensivverhalten wurde die große Chance verpasst, einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt weiter nach unten zu ziehen und den Anschluss an die Plätze im unteren Mittelfeld zu verringern. Dass die Mannschaft wieder lebt, war dennoch unverkennbar. Noch haben die Schwarz-Weißen ihr Schicksal selbst in der Hand.