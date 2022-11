Die kleine Verkehrsinsel im Bereich Erlenbacher Straße / Bergstraße / Am Matzenberg und Im Gersweilerhof ist dem Ortsbeirat Erlenbach ein Dorn im Auge. Nach den Vorstellungen des Ortsbeirats soll die Verkehrsinsel verkleinert und in Richtung Bergstraße / Am Matzenberg verschoben werden.

Die bisherige Lage der Verkehrsinsel verleite Autofahrer vom Gersweilerhof kommend zu einem schnellen Durchfahren in die engere Bergstraße und umgekehrt, sagte Ortsvorsteher Fritz Henrich in der Sitzung des Gremiums am Donnerstagabend. Für Autofahrer erschwere sie die Übersicht in diesem Abschnitt. Entsprechend seien Fußgänger beim Überqueren der Straßen in diesem Bereich zur Vorsicht gefordert, wurde argumentiert.

Aufgrund der großen Nachfrage und Nutzung von Elektroautos können sich die Fraktionen von SPD, CDU und FDP die Einrichtung einer E-Ladestation im Umfeld der Theo-Barth-Halle vorstellen. Als Anbieter einer Ladesäule sprach sich Jochen Steiner (SPD) für die Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) aus.

Des Weiteren steht der Ortsbeirat einer Paketstation zur Aufbewahrung von Sendungen von Versandunternehmen an einer zentralen Stelle des Stadtteils positiv gegenüber. Die Verwaltung wurde aufgefordert, bei dem Transportunternehmen DHL einen Antrag zur Errichtung einer Paketstation zu stellen. jsw