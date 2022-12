Beide Hände brauchen am Samstagnachmittag die zahlreichen Besucher auf dem Weihnachtsmarkt in Erlenbach. In der einen Hand halten sie Würstchen oder Waffeln und in der anderen ein Glas Glühwein oder eine Flasche Bier. Auch für die kleinen Besucher ist bestens gesorgt.

Beim Turnverein 04 Erlenbach knistert eine heimelige Feuerstelle. Hier tummeln sich die Kinder mit Stockbrot an langen Holzstangen. „Ich kann mein Brot selbst backen!“. Die fünfjährige Mia freut sich über diese Möglichkeit. Gemeinsam mit ihren Eltern Laura und Leon Mattler besucht sie zum ersten Mal einen Weihnachtsmarkt. „Das war ja die letzten Jahre kaum möglich. Umso schöner finden wir es, dass wir dies der Kleinen bieten können“, so die Eltern.

Mit hauseigenem Honig ist der ortsansässige Imker Werner Schwarz auf dem Platz. Er freut sich, dass das Interesse an dem Markt so groß ist. Von 15 bis 18 Uhr haben Erlenbacher Vereine gemeinsam mit kommunalen Einrichtungen zum Weihnachtszauber eingeladen. Der Förderverein der örtlichen Grundschule hat Flammkuchen, auch für Vegetarier, im Angebot. Quittenmarmelade und Bastelarbeiten, wie kleine Ständer für Fotos, Heilige drei Könige aus Holz und Produkte aus dem Schulgarten bieten Eltern und Lehrer der Grundschule an ihrem Stand feil.

Der herrliche Duft von Waffeln

Natürlich darf auch „Der beste Tennisclub in KL-Erlenbach“, wie auf ihrem Namensschild zu lesen ist, nicht fehlen. Wem der Glühwein zu heiß oder zu süß ist, kann sich bei dieser sportlichen Truppe mit diversen Kaltgetränken ablöschen. Apropos, süß! In der Luft liegt der herrliche Duft frischer Waffeln. Der ökumenische Frauenkreis versorgt die Schleckermäulchen mit seinen warmen und leckeren Gebäckteilen. Wer es deftig mag, der kommt mit den Grillwürsten des Fußball-Club Erlenbach 1931 auf seine Kosten. Zum Nachtisch kann sich der Gast bei der Pfälzerwald-Verein Ortsgruppe Erlenbach mit Schnäpsen verwöhnen. „Schön, dass dieser Weihnachtsmarkt wieder stattfindet“, meint Sabine Kleber. Nach der Auflösung des örtlichen Musikvereins vor einigen Jahren, sei alles ein bisschen eingeschlafen. „Erfreulich, dass es dieses Jahr wieder klappt!“, so Kleber.

Premiere für den Strahleselplatz

„Der Weihnachtsmarkt findet zum ersten Mal auf dem Strahleselplatz statt“, erklärt der Vorsitzende des Turnvereins, Rüdiger Barth. Doch welche Esel strahlen hier und warum? Mmh, das sei der Uzname der Erlenbacher – doch woher stammt dieser? Niemand weiß an diesem Abend so recht eine Antwort darauf, warum die Erlenbacher Strahlesel heißen: weder die Gäste noch die Alteingesessenen haben eine Erklärung parat.