„5 Jahre – 25 Ausstellungen“ feiert der Verein „KunstRaum Westpfalz“ am Wochenende in seiner Galerie, Pirmasenser Straße 6. Was sich in fünf Jahren seit der Gründung im Lautrer Spinnrädl getan hat und was sich die Vorsitzenden Birgit Weindl und Gregor Kleine-Wilde für die Zukunft wünschen, erzählten sie im Gespräch mit Katharina Kovalkov.

Fünf Jahre klingt erst mal nach nicht viel. Aber in diesen fünf Jahren haben Birgit Weindl und Gregor Kleine-Wilde viel erlebt. Zu Beginn stand nur eine