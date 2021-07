Der frischgebackene Kreispokalsieger FV Olympia Ramstein empfängt in der ersten Runde des Verbandspokales am Mittwoch, 19 Uhr, auf dem Rasenplatz „Am Hocht“ die klassenhöhere Elf der SG Oberarnbach/Obernheim-Kirchenarnach/Bann. Die Zuschauerzahl ist auf 500 Personen begrenzt. Der Verein empfiehlt eine frühzeitige Anreise – der Einlass ist ab 18 Uhr geöffnet. Für die Bereiche, in denen die Abstände nicht eingehalten werden können , gilt das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes.