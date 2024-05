Die US Army veranstaltet am Samstag von 10 bis 15 Uhr eine Jobmesse im Congress Center Ramstein (CCR). Rund 540 offene Stellen in verschiedenen Bereichen sind zurzeit bei der US Army zu besetzen, teilt Ausbildungsleiter Daniel Nagel mit. Gesucht werden unter anderem Feuerwehrleute, Kraftfahrer, Lagerarbeiter, Gabelstaplerfahrer, Büroangestellte, Mitarbeiter für die Munitionsinstandhaltung, Personalsachbearbeiter, IT-Spezialisten, Logistiker und Lehrer. Für die kleinen Besucher sind bei der Messe auch die US Feuerwehr und die Militärpolizei mit ihren Fahrzeugen vor Ort. Weitere Infos bei Daniel Nagel unter daniel.nagel3.ln@army.mil.