Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kommt Ihnen der bierselige Betbruder auf dem Foto bekannt vor? Wenn Sie gern alte Filme sehen, erinnern Sie sich sicherlich an den Komiker Joe Stöckel, der in den beiden Jahrzehnten vor und nach 1945 zu den populärsten Urbayern des Kinos gehörte. Womöglich lässt sein Konterfei aber auch an eine pfälzische Biermarke denken.

Obwohl die Verbindung frommer Kirchenmänner zu weltlich konsumfreudigem Gerstensaft auf den ersten Blick irritieren mag, sind brauende Mönche ein häufiges Reklamemotiv der Bierhersteller.